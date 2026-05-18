مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، فردا در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاف فردا سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ از ساعت ۱۵:۳۰ در شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می شود.

این مراسم با حضور مردم ولایتمدار شیراز و خانواده معظم شهدا، به منظور تجلیل از مقام این شهید برگزار می‌شود.

سرلشکر شهید محمدصالح اسدی ۹ اسفند پارسال در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.