مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، فردا در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد صالح اسدی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاف فردا سهشنبه ۲۹ اردیبهشت از ساعت ۱۵:۳۰ در شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می شود.
این مراسم با حضور مردم ولایتمدار شیراز و خانواده معظم شهدا، به منظور تجلیل از مقام این شهید برگزار میشود.
سرلشکر شهید محمدصالح اسدی ۹ اسفند پارسال در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.