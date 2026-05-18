طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور هراز، آزادراه‌های قزوین-کرج و ساوه-تهران در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد . بر اساس گزارش این مرکز، ترافیک سنگینی در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده سه راهی چلاو گزارش شده است. در مقابل، تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه‌های تهران – پردیس، تهران – شمال و قزوین–رشت مسیرهای رفت و برگشت و همچنین محور هراز مسیر جنوب به شمال روان است.

در سایر محورها، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین–کرج حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین در آزادراه ساوه – تهران در محدوده احمد آباد مستوفی مشاهده می‌شود.

محور چالوس حدفاصل کرج - شهرستانک واقع در استان البرز، در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ۱۸ الی ۳۰، از ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه، به دلیل اجرای عملیات تور سنگ، مسدود خواهد بود. تردد در این مدت از مسیر جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می‌شود.

محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره چمن - کوهسالار علیا - سه راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه صورت می‌گیرد.

همچنین محور مسدود غیرشریانی پاتاوه–دهدشت و محورهای دارای انسداد فصلی؛ گنجنامه–تویسرکان و وازک–بلده معرفی شدند.