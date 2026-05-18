مدیرکل راه وشهرسازی استان زنجان گفت: از مجموع ۲۰ هزار واحد در دست اجرا، نزدیک به ۱۳ هزار واحد تکمیل شده یا به مرحله تخصیص رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سعید شاهین‌فر در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان، با اشاره به اجرای قانون جهش تولید مسکن و حمایت از خانواده و جوانی، این قوانین را مصوب سال ۱۴۰۰ و ابلاغی در دوره رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی دانست و هدف آنها را پاسخگویی به انتظارات مردم در حوزه مسکن و جمعیت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه از ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال اجرا در استان، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهر زنجان متمرکز است، افزود: تاکنون حدود ۱۳ هزار واحد تکمیل یا به مرحله تخصیص رسیده و بخش قابل توجهی از طرح ها نیز مراحل دریافت تسهیلات بانکی را طی کرده‌اند.

شاهین فر در خصوص بخش اعتبارات طرح ها گفت: در قالب اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به طرح های استان اختصاص یافت و برای امسال نیز حدود هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است تا طرح های بلندمرتبه دارای پیشرفت فیزیکی بالا سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

وی با تاکید بر رویکرد شهرسازی کامل در سایت‌های نهضت ملی مسکن، گفت: در طراحی تمامی سایت‌ها، تامین سرانه‌های خدماتی و زیرساختی همزمان با احداث واحد‌ها مدنظر قرار گرفته است و بر این اساس، کاربری‌هایی از جمله مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی، فضای سبز، زمین‌های ورزشی، مراکز درمانی، خدمات شهری، انتظامی و تأسیسات پشتیبان در نقشه‌های تفصیلی پیش‌بینی شده است.

۴ مدرسه در کوی زیتون کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است

مدیرکل راه وشهرسازی استان زنجان، در حوزه آموزشی، افزود: وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تامین زمین مورد نیاز مدارس، ۵۰ درصد هزینه ساخت را نیز پرداخت می‌کند.

شاهین فر گفت: در سایت کوی زنگان، دو مدرسه احداث شده که یکی فعال است و دیگری در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد و همچنین در کوی زیتون، چهار مدرسه کلنگ‌زنی شده و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است.

وی از امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نوسازی وتجهیز مدارس برای ساخت ۵۷ مدرسه در استان خبر داد و گفت: تامین اعتبار ساخت ۲۶ مدرسه از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و برای امسال نیز احداث ۱۴ مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتبار حدود ۲۷۰ میلیارد تومان از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، از آغاز عملیات احداث مسجد در کوی زیتون و زنگان خبر داد و گفت: در تمام سایت‌ها نهضت ملی مسکن، کل هزینه ساخت مساجد از محل منابع سازمان ملی زمین و مسکن تأمین می‌شود.

شاهین فر ادامه داد: همچنین توافق لازم برای احداث ۶ کلانتری در نقاط مختلف استان انجام شده که وزارت راه و شهرسازی ۴۰ درصد هزینه ساخت آنها را پرداخت خواهد کرد.

وی افزود: زمین مورد نیاز ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مراکز خدمات و تأسیسات شهری در تمامی سایت‌های بزرگ مسکن ملی پیش‌بینی شده و شهرداری‌ها نیز از محل درآمد‌های ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به انجام خدمات شهری اقدام می‌کنند.

هشدار جدی درباره خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مسکن حمایتی

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به افزایش تبلیغات فروش فیش زمین در خارج از محدوده شهری، تاکید کرد: این معاملات فاقد وجاهت قانونی است و امکان ثبت رسمی، انتقال مالکیت یا صدور سند برای آنها وجود ندارد و زمین‌های خارج از محدوده شهر عمدتاً کاربری کشاورزی دارند و تفکیک آنها بدون مجوز قانونی تخلف محسوب شده و حتی می‌تواند پیگرد کیفری داشته باشد.

شاهین فر، با استناد به ماده ۱۳ قانون مربوط به طرح‌های حمایتی مسکن، گفت: خرید و فروش امتیاز اراضی و واحد‌های مسکن حمایتی مانند نهضت ملی مسکن که زمین آنها به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار شده، ممنوع است و متقاضیان تا پیش از تحویل واحد یا نصب کنتور برق، حق فروش، انتقال امتیاز یا اعطای وکالت به افراد دیگر را ندارند و نقل و انتقال امتیاز تنها به افراد واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی امکان‌پذیر است.

وی، سکو‌های مجازی دیوار و شیپور را از عوامل نابسامانی بازار مسکن دانست و افزود: خرید و فروش واحد‌های نهضت ملی مسکن در این سکو‌ها با قیمت‌های بسیار بالاتر از هزینه ساخت صورت می‌گیرد که مستلزم بررسی و برخورد قانونی با فروشندگان، مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی متخلف است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره (مصوب ۱۴۰۳)، گفت: واحد‌هایی که بیش از سه ماه در سال خالی بماند، مشمول مالیاتی می‌شوند که نگهداری خانه خالی را از نظر مالی غیرصرفه می‌کند و هدف از این مالیات، کنترل بازار و جلوگیری از خالی ماندن واحد‌های مسکونی است.

نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه حمل‌ونقل برای پروژه‌های جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی استان زنجان پیش‌بینی شده است

شاهین فر از تشکیل کارگروه ساماندهی بازار زمین و مسکن در استان با حضور تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و سایر نهاد‌های نظارتی خبر داد و گفت: با مشاوران املاک و افرادی که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی زمین و امتیاز مسکن حمایتی کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست برای جلوگیری از ضرر‌های مالی، تنها از مسیر‌های قانونی اقدام به خرید زمین و مسکن کرده و هرگونه مورد مشکوک را به دستگاه‌های مسئول گزارش دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل، نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح های جاده‌ای، ریلی و فرودگاهی استان پیش‌بینی شده است و یک‌سوم این اعتبار از محل مولدسازی دارایی‌های استان و دو سوم از منابع ملی تأمین می‌شود که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی استان خواهد داشت.