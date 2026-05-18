افزایش نگران کننده گاز مونوکسیدکربن در لرستان
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از افزایش موارد فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشتهایم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محمدرضا فارسینژاد اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده در مراکز پزشکی قانونی استان، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختهاند که از این تعداد ۲۰ نفر مرد و ۱۱ نفر زن بودهاند.
وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ مجموع فوتیهای ناشی از گاز مونوکسیدکربن در استان ۲۴ نفر بوده که شامل ۱۳ مرد و ۱۱ زن میشد و مقایسه این آمار نشاندهنده افزایش ۷ موردی تلفات در سال جاری است که زنگ خطری جدی برای خانوادهها به شمار میرود.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه بیشترین موارد مسمومیتها در فصول سرد سال و به دلیل استفاده نادرست از وسایل گرمایشی رخ میدهد، تصریح کرد: گاز مونوکسیدکربن بیرنگ و بیبو است و به همین دلیل به «قاتل خاموش» شهرت دارد و کوچکترین غفلت در استفاده از وسایل گرمایشی میتواند منجر به حوادث جبرانناپذیر شود.
فارسینژاد با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در فصل سرما از مردم خواست نسبت به استاندارد بودن وسایل گرمایشی، نصب صحیح دودکشها، اطمینان از باز بودن مسیر خروجی دود و استفاده از حسگرهای هشداردهنده گاز مونوکسیدکربن توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از اینگونه حوادث تنها با افزایش آگاهی عمومی و رعایت نکات ایمنی امکانپذیر است و انتظار میرود شهروندان با جدیگرفتن هشدارها، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.