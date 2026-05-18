به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ گل غلتان نوزادان در گلبرگ های محمدی ، پس از نوروز به عنوان سنتی از امیریه دامغان ، دومین اثری است که در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است .

این سنت دیرینه که قدمت آن به گفته اهالی به ۷۰۰ سال پیش برمیگردد هرساله در فصل بهار و همزمان با شکوفایی گل‌های محمدی در امیریه دامغان اجرا می شود .

مادران در مراسمی پس از استحمام نوزادان خود ، آنها را در میان گلبرگ های محمدی می غلتانند و اعتقاد دارند این کار نوزاد را از حساسیت های پوستی و آلرژی های فصلی دور نگه می دارد .

اگر چه این سنت در مناطق دیگری از کشورمان هم دیده میشود، اما اصالت آن از شهر امیریه دامغان است که به ثبت ملی نیز رسیده است.