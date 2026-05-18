مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت:آجرپزان آذربایجانغربی، در مصرف گاز صرفهجویی کرده و در بورس انرژی بفروشند
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای پویش «گفتوگو با هم برای ایران»، جلسه مدیریت شرکت گاز آذربایجانغربی با نمایندگان صنف آجرپزان استان برگزار شد.
در این جلسه، علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز استان بر لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با بیان اینکه ۲۲۰ کوره آجرپزی در استان وجود دارد که البته بخشی از آنها تعطیل هستند، افزود: سازوکاری برای خرید گاز صرفهجویی شدهی کوره آجرپزی این استان ایجاد شده و این واحدها میتوانند گاز مازاد صرفهجویی شدهی خود را در بورس انرژی به فروش برسانند.
شیخی با اشاره به میانگین مصرف یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمکعبی هر دوره این کورهها، تأکید کرد: واحدهای آجرپزی در صورت کاهش مصرف به میزان یک میلیون مترمکعب، از شرکت گاز استان گواهینامه صرفهجویی انرژی دریافت خواهند کرد و قادر خواهند بود گاز صرفهجوییشده را از طریق شرکتهای کارور در بورس انرژی عرضه کرده و درآمدزایی کنند.
وی ادامه داد: ما حتی آمادگی داریم در صورت درخواست صنف آجرپزان، آنها را فه عنوان شرکت کارور معرفی کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان علت اصلی بیتوجهی به مصرف بهینه را قیمت بسیار پایین انرژی در کشور دانست.