بازرسان اصناف و تعزیرات با چهار نانوایی متخلف در مشهد برخورد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ آرامش بازار، با انجام سه گشت مشترک با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و با حضور بازرسان این مدیریت، سه واحد نانوایی متخلف در مناطق بلوار سجاد، پیروزی، کلاهدوز و حر مشهد شناسایی و پس از احراز تخلف، مهر و موم شدند.

محسن صیادی افزود: مهم‌ ترین تخلفات این واحدهای صنفی شامل گران‌ فروشی، نصب نکردن نرخنامه و بی‌ توجهی به دستورالعمل‌ های بهداشتی بوده است.