مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر نقش راهبردی مجتمع بندری امام خمینی در تأمین کالا‌های اساسی کشور، از بازنگری فرآیند‌های جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر خبر داد و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران را اولویت اصلی برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی، در آیین معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به موقعیت ممتاز این استان در حمل‌ونقل دریایی کشور اظهار داشت: خوزستان با بیش از ۱۱۸۰ کیلومتر مرز دریایی و زیرساخت‌های گسترده بندری، نقشی کلیدی در اقتصاد و تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه توسعه بنادر بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، اعلام کرد فرآیندهای جذب سرمایه‌گذاری در سازمان بنادر در حال بازنگری است تا مسیر ورود سرمایه‌گذاران تسهیل و فضای امن‌تری برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر همچنین بر افزایش بهره‌وری، کاهش زمان ماندگاری کشتی و کالا و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بندر امام خمینی تأکید کرد.

در این مراسم، مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی خوزستان نیز با اشاره به ظرفیت سالانه حدود ۵۰ میلیون تنی بندر امام خمینی، حرکت به سمت بنادر نسل جدید، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت پیوندهای منطقه‌ای به‌ویژه با عراق را از اولویت‌های اصلی این مجموعه برشمرد.