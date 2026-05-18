مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، در بازدید از مرز کوزه‌رش سلماس به همراه فرماندار شهرستان سلماس و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، از آغاز عملیات آماده‌سازی سایت موقت این پایانه مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی دارای ۷ مرز رسمی با کشور‌های ترکیه، عراق و جمهوری خودمختارنخجوان است که ۴ مرز آن مشترک با کشور ترکیه بوده و پایانه مرزی کوزه‌رش نیز یکی از این مرز‌های رسمی مصوب شورای ساماندهی مرز‌ها به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش در دستور کار قرار دارد و فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنین جزئیات فنی، نقشه‌ها و مراحل اجرایی فاز دوم نیز در حال تدوین بوده و به‌زودی وارد مرحله پیمان‌سپاری می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌های این پایانه مرزی، در مرحله موقت، بخش مسافری به‌صورت کانکسی جانمایی شده و از فردا عملیات پی‌کنی سایت موقت آغاز تا با بهره‌برداری از این کانکس‌ها، تردد مسافران در مرز کوزه‌رش عملیاتی شود.

شکری با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای تجهیز و استقرار کانکس‌ها حدود ۱۱ میلیارد تومان است، تصریح کرد: قرارداد‌های مربوطه منعقد و تأمین اعتبار انجام شده و پیمانکاران نیز عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.

وی با اشاره به میزان اعتبار طرح جامع خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش نیازمند اعتباری بالغ بر یک همت است که مطالعات آن انجام شده، نقشه‌ها آماده بوده و انشعابات برق و سایر تأسیسات زیربنایی نیز اخذ شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از برگزاری نشست مشترک استاندار آذربایجان‌غربی با استانداران کشور‌های همسایه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نشست با هدف بررسی مسائل و توسعه همکاری‌های مرزی میان طرفین برگزار خواهد شد.