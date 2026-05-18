فرماندار اشنویه از شناسایی دو نفر از اتباع غیرمجاز در ارتفاعات مرزی «گامره» این شهرستان خبر داد که پس از هشت ساعت عملیات جست‌و‌جو، یکی از آنان جان خود را از دست داد و دیگری به شدت مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عبدالسلام مام‌عزیزی افزود: این افراد که به همراه پنج نفر دیگر در مسیر‌های صعب‌العبور این منطقه در حال تردد بودند، دو تبعه غیرمجاز از اهالی روستای میرآباد بودند که دچار حادثه شدند.

او اضافه کرد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، تیم‌های امدادی هلال احمر به همراه نیرو‌های محلی به منطقه اعزام شدند و پس از هشت ساعت عملیات جست‌و‌جو، محل دقیق این دو نفر را شناسایی کردند.

فرماندار اشنویه تصریح کرد: متاسفانه یکی از این افراد به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده و نفر دوم به شدت مصدوم شده است.

مام‌عزیزی از تلاش نیرو‌های امدادی و همکاری مردم محلی در این عملیات قدردانی کرد و گفت: پیکر فرد جان‌باخته و مصدوم به نزدیکی تیم‌های پشتیبانی منتقل شده است.

وی با اشاره به شرایط جوی ناپایدار در منطقه، از شهروندان درخواست کرد از تردد در مسیر‌های کوهستانی ناشناس و پرخطر خودداری کنند، چرا که کوهستان گامره در حال حاضر پوشیده از برف است و بارش باران و برف نیز ادامه دارد.