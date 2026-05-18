سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان جلفا از صدور سه مجوز اقامتگاه بومگردی در روستاهای شاخص این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالعلی محمدی گفت: این مجوزها برای روستاهای «گلفرج»، «هلق» و «احمدآباد» صادر شده است.
وی اظهار کرد: یکی از این مجوزها در روستای تاریخی گلفرج صادر شده است؛ روستایی که دارای موزه مردمشناسی بوده و در کنار این موزه نیز یک اقامتگاه بومگردی با معماری بومی و چشمانداز زیبا راهاندازی خواهد شد.
محمدی افزود: مجوز دوم مربوط به روستای هلق در بخش سیهرود شهرستان جلفا است؛ روستایی که به عنوان زادگاه استاد «میرزا طاهر خوشنویس تبریزی» شناخته میشود و از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی قابل توجهی برخوردار است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان جلفا با اشاره به وجود خانه محل تولد این هنرمند برجسته در این روستا گفت: خانهای که استاد میرزا طاهر در آن متولد شده، همچنان سالم باقی مانده و در حال حاضر نیز فردی در آن سکونت دارد.
وی افزود: در صورت تخصیص اعتبار، در برنامه اداره کل میراث فرهنگی و شهرستان قرار دارد که این خانه تملک و به موزه مردمشناسی تبدیل شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی جلفا ادامه داد: سومین مجوز اقامتگاه بومگردی نیز در روستای احمدآباد صادر شده است؛ روستایی که در نقطه صفر مرزی و در کنار رود ارس قرار دارد و از چشمانداز طبیعی بسیار زیبا و کمنظیری برخوردار است.
محممدی خاطرنشان کرد: توسعه اقامتگاههای بومگردی در روستاهای هدف گردشگری، علاوه بر معرفی ظرفیتهای تاریخی و طبیعی منطقه، نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای ساکنان محلی خواهد داشت.
توسعه گردشگری روستایی در سالهای اخیر به عنوان یکی از رویکردهای مهم در تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار مورد توجه قرار گرفته است. شعار «یک بومگردی برای هر روستا» به عنوان یکی از برنامههای دولت برای گسترش زیرساختهای گردشگری در مناطق روستایی مطرح شده و بر بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستاها تأکید دارد.
شهرستان جلفا نیز با برخورداری از روستاهای تاریخی و طبیعت کمنظیر در حاشیه رود ارس، از جمله مناطقی است که توسعه اقامتگاههای بومگردی میتواند نقش مهمی در شکوفایی ظرفیتهای گردشگری آن ایفا کند.