پخش زنده
امروز: -
رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای طرحهای گسترده آموزشی و ایمنسازی ناوگان باری و کاربران جادهای در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فردوسنیا با بیان این مطلب اعلام کرد: ارتقای فرهنگ ایمنی، کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان از مهمترین اهداف اجرای این برنامهها است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جادهای، طرح آشکارسازی ناوگان باری سنگین و نیمهسنگین در محورهای استان اجرا شد که طی آن بیش از ۳ هزار دستگاه انواع ناوگان و ادوات کشاورزی به تجهیزات هشداردهنده و علائم ایمنی مجهز شدند.
رییس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به عملیات آشکارسازی و ایمنسازی افزود: در قالب این طرح، ۸۷۰ دستگاه وانتبار، ۷۲۶ دستگاه کامیون، ۹۵۰ دستگاه موتور و ۵۰۰ دستگاه ادوات کشاورزی تحت پوشش عملیات آشکارسازی و ایمنسازی قرار گرفتند و همچنین ۲۳ دستگاه کشنده تریلی نیز به تجهیزات ایمنی مجهز شدند.
فردوسنیا با اشاره به اهمیت افزایش دید و قابلیت تشخیص ناوگان در ساعات شب و شرایط جوی نامناسب تصریح کرد: استفاده از علائم بازتابنده، شبرنگ، تجهیزات هشداردهنده و آموزشهای مرتبط نقش مهمی در کاهش تصادفات بهویژه در محورهای روستایی و برونشهری دارد.