مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به طبیعت‌گرد گرفتار در کوه‌های تنگ درکش ورکش شهرستان اردل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت:خبری مبنی بر گیر افتادن یک طبیعت‌گرد در کوه‌های تنگ درکش ورکش دریافت شد. بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه شهدای یادمان فداکار خدمت سید محمد مهدی حسینی شهرستان اردل به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور نیرو‌های امدادی در محل و ارزیابی صحنه حادثه و بستن کارگاه نجات، اقدامات لازم برای رهاسازی و انتقال فرد حادثه‌دیده به محل امن انجام شد و فرد گرفتار را به پایین کوه انتقال دادند.