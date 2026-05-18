رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: این پژوهشگاه خود را متعهد می‌داند با تقویت پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، نقش حاکمیتی و مرجعیت علمی خود را در صیانت از میراث گران‌بهای ایران بیش از پیش ارتقا دهد.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمدابراهیم زارعی امروز همزمان با روز جهانی موزه و میراث‌فرهنگی و با اشاره به شعار امسال «موزه‌ها، پیونددهنده جهانی گسسته»، بر نقش بی‌بدیل موزه‌ها در تقویت همبستگی فرهنگی، گفت‌و‌گو میان ملت‌ها و بازسازی پیوند‌های اجتماعی در جهان معاصر تأکید کرد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بیان اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با گسست‌های فرهنگی، هویتی و اجتماعی مواجه است، افزود: موزه‌ها تنها محل نگهداری اشیای تاریخی نیستند، بلکه کانون‌های زنده روایت هویت، حافظه تاریخی و سرمایه‌های معنوی ملت‌ها هستند. در چنین شرایطی، موزه‌ها می‌توانند با بازنمایی خردمندانه میراث فرهنگی، زمینه‌ساز گفت‌و‌گو، تفاهم و همگرایی میان فرهنگ‌ها باشند.

زارعی، به جایگاه راهبردی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری به‌عنوان نهاد مرجع علمی کشور در حوزه پژوهش‌های میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با برخورداری از پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی در حوزه‌های باستان‌شناسی، میراث معماری و شهری، زبان‌شناسی، حفاظت و مرمت، مردم‌شناسی، هنر‌های ملی، گردشگری و میراث طبیعی، نقش حاکمیتی و مرجعیت علمی در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر پژوهش‌های این حوزه را بر عهده دارد.

وی تأکید کرد: مرجعیت پژوهشگاه صرفاً به تولید دانش محدود نمی‌شود، بلکه این نهاد با تدوین استاندارد‌های علمی، ارائه نظریه‌های بومی در حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، و پشتیبانی علمی از طرح‌های ملی و بین‌المللی، نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور ایفا می‌کند.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به اهمیت پژوهش‌محوری در موزه‌ها گفت : مدیریت علمی موزه‌ها بدون اتکا به پژوهش‌های عمیق و مستند امکان‌پذیر نیست. پژوهشگاه با انجام مطالعات میان‌رشته‌ای، مستندسازی آثار، آسیب‌شناسی بنا‌های تاریخی و توسعه روش‌های نوین حفاظت، پشتوانه‌ای علمی برای ارتقای عملکرد موزه‌ها و مراکز فرهنگی کشور فراهم می‌کند.

زارعی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معرفی و صیانت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد و افزود : دیجیتال‌سازی آثار، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع، توسعه دسترسی عمومی به داده‌های علمی و استفاده از ظرفیت‌های نوین در مستندسازی و تحلیل داده‌های میراثی، از جمله برنامه‌های راهبردی پژوهشگاه در مسیر تحقق مرجعیت علمی و پاسخگویی به نیاز‌های روز جامعه است.

وی با تبریک روز جهانی موزه و میراث‌فرهنگی به فعالان این عرصه، گفت : پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری خود را متعهد می‌داند با تقویت پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، توسعه همکاری‌های ملی و بین‌المللی و تربیت نسل جدید پژوهشگران، نقش حاکمیتی و مرجعیت علمی خود را در صیانت از میراث گران‌بهای ایران بیش از پیش ارتقا دهد؛ چرا که موزه‌ها و میراث فرهنگی، پل‌های استوار پیونددهنده گذشته، حال و آینده و حلقه اتصال ملت‌ها در جهانی گسسته‌اند.