مردم غیور کرمان مانند دیگرایرانیان با معرفت همچنان شب‌ها در میدانها و خیابان‌ها حضور دارند و وفاداری خود به نظام اسلامی و دفاع از وطن و آرمان‌های رهبر شهید را فریاد می‌زنند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ بانوان و مردان دیار کریمان از ابتدای انقلاب جانانه پای این نهضت و میهنشان بوده‌اند و در این راه جان‌های عزیز بسیاری فدا کرده‌اند از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سیدالشهدای جبهه مقاومت.

همان حاج قاسمی که در وصیت‌نامه‌اش تاکید کرده بود: «دوست دارم کرمان تا آخر با ولایت بماند» و همشهریان و هم‌استانی‌های این سردار جان‌فدا به خوبی به وصیت او عمل کرده‌اند.

مردم کرمان حتی در راه حاج قاسم نیز قربانی دادند و در ۱۳ دی ۱۴۰۲ و همزمان با چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مسیر گلزار شهدا، مورد حمله تروریستی ناجوانمردانه قرار گرفتند و ۹۷ شهید از جمله ده‌ها زن و کودک و بیش از ۵۰۰ مجروح تقدیم کردند.