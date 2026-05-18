هفته سی و هفتم فوتبال لیگ برتر انگلیس ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدارهای هفته به این شرح است:
منچستریونایتد ۳ - ۲ ناتینگام فارست گلهای یونایتد: لوک شاو در دقیقه ۵، ماتیوش کانیا ۵۵ و بریان امبوئمو ۶۹
برنتفورد ۲ - ۲ کریستال پالاس
لیدز یونایتد ۱ - ۰ برایتون
اورتون ۱ - ۳ ساندرلند
وولورهمپتون ۱ - ۱ فولام
نیوکاسل یونایتد ۳ - ۱ وستهام یونایتد
* برنامه - دوشنبه ۲۸ اردیبهشت:
آرسنال - برنلی
* سه شنبه ۲۹ اردیبهشت:
بورنموث - منچسترسیتی
چلسی - تاتنهام
در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۷۷، منچستریونایتد با ۶۸ و آستون ویلا با ۶۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتهاند. تیم لیورپول با ۵۹ امتیاز پنجم است.
در پائین جدول تیمهای وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۱ و وولورهمپتون با ۱۹ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیمهای برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط میکنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیمهای کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.