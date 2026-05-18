پیروزی دشوار یونایتد، وستهام به سقوط نزدیک شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌های هفته به این شرح است:

منچستریونایتد ۳ - ۲ ناتینگام فارست گل‌های یونایتد: لوک شاو در دقیقه ۵، ماتیوش کانیا ۵۵ و بریان امبوئمو ۶۹







برنتفورد ۲ - ۲ کریستال پالاس

لیدز یونایتد ۱ - ۰ برایتون

اورتون ۱ - ۳ ساندرلند

وولورهمپتون ۱ - ۱ فولام

نیوکاسل یونایتد ۳ - ۱ وستهام یونایتد

* برنامه - دوشنبه ۲۸ اردیبهشت:

آرسنال - برنلی

* سه شنبه ۲۹ اردیبهشت:

بورنموث - منچسترسیتی

چلسی - تاتنهام

در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۷۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۷۷، منچستریونایتد با ۶۸ و آستون ویلا با ۶۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند و هر چهار تیم به دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا راه یافته‌اند. تیم لیورپول با ۵۹ امتیاز پنجم است.

در پائین جدول تیم‌های وستهام یونایتد با ۳۶، برنلی با ۲۱ و وولورهمپتون با ۱۹ امتیاز هجدهم تا بیستم هستند که سقوط تیم‌های برنلی و وولورهپتون به دسته چمپیونشیپ مسجل شده است. از لیگ برتر انگلیس ۳ تیم به دسته چمپیونشیپ سقوط می‌کنند. از دسته چمپیونشیپ تا کنون صعود تیم‌های کاونتری سیتی و ایپسویچ تاون محرز شده است.