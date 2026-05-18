مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: با هدف رفع چالش‌های مالی و کاهش فشار هزینه‌های تولید، در سال گذشته مجموعاً ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی استانداری به هنرمندان صنایع‌دستی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مرتضی صفری در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما استان با اشاره به تنوع بالای هنرهای دستی در منطقه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ رشته مختلف صنایع‌دستی اعم از چرم‌دوزی، گلیم‌بافی، معرق و منبت چوب، نقاشی رو شیشه، حکاکی رو فلز نقره، میناکاری و ... در سطح استان فعال هستند که این تنوع، نشان‌دهنده غنای فرهنگی و پتانسیل بالای هنرمندان آذربایجان غربی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به نقش کلیدی هنرمندان در حفظ هویت فرهنگی، تصریح کرد: در حال حاضر ۵ هزار هنرمند دارای پروانه فعالیت در این حوزه هستند که همگی در مسیر تولید محصولات باکیفیت و اصیل تلاش می‌کنند.

او تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همواره تلاش می‌کند تا بستری مناسب برای فعالیت این هنرمندان فراهم آورد تا بتوانند محصولات خود را به بازارهای داخلی و بین‌المللی برسانند.

صفری در ادامه، به اقدامات حمایتی دولت و استانداری اشاره کرد و گفت: با هدف رفع چالش‌های مالی و کاهش فشار هزینه‌های تولید، در سال گذشته مجموعاً ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی استانداری به هنرمندان صنایع‌دستی پرداخت شده است که این حمایت‌های مالی، گامی مهم برای توانمندسازی تولیدکنندگان و مقابله با افزایش هزینه‌های مواد اولیه است.