مدیر انتشارات سروش گفت: در طرح «کتاب و رویش» سروش، که اختصاص دارد به پرورش توان نوشتن کودکان و نوجوانان، بعد از جنگ ۱۲روزه طرح «همنویسی داستانهای جنگ» با موضوع جنگ به قلم کودکان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا رحیمی، مدیر انتشارات سروش، درباره برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب تهران و حضور این نشر در سیوهفتمین دوره این رویداد فرهنگی گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ سروش در کنار بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب از سالهای قبل، با ۶۳ عنوان کتاب چاپ اول وارد نمایشگاه شد. مطابق سیاستها و برنامههای این نشر، قرار بر این بود که تا انتهای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۰ عنوان کتاب آماده طبع و نشر شود تا برای ورود به نمایشگاه سال ۱۴۰۵ با ۱۱۰ عنوان کتاب چاپ اول و البته بیش از ۵۰۰ عنوان کتابهای پیشین وارد نمایشگاه شویم، اما متاسفانه جنگ و اغتشاشات و تعطیلیهای مکرر سبب شد تعداد ۱۱۰ عنوان به حدود ۹۰ عنوان کاهش یابد. هرچند همکاران ما همچنان در صدد آماده سازی کتابهای چاپ اول و نیز تجدید چاپ کتابهای پرفروش از سالهای قبل هستند، اما رسیدن همه آنها به نمایشگاه مجازی امسال بعید است.
در میان کتابهای جدید ما تعداد قابل توجهی رمانهای کوتاه ایرانی مناسب برای نوجوانان و مخاطبان عام و نیز کارهایی ویژه کودکان بهچشم میخورد که کتابهای تولید شده با تکنیک پینما (کمیک استریپ) به لحاظ تعداد عناوین، بیشتر رخنمایی میکنند. کتابهای حوزه ارتباطات، رسانه و فرهنگ نیز همچون گذشته جزو بیشترین عناوین سروش هستند.
رحیمی افزود: در «طرح کتاب و رویش سروش» که اختصاص دارد به پرورش توان و شوق خواندن و نوشتن کودکان و نوجوانان، بلافاصله پس از جنگ دوازده روزه فعالیت جالبی آغاز شد که در آن بچههای عضو طرح که اغلب نویسندگان مجلات خردسالان و کودکان ما نیز هستند پروژه «همنویسی داستانهای جنگ» را با همراهی استادان بزرگی همچون محمدرضا یوسفی آغاز کردند، ثمره این فعالیت، نگارش داستانهای جذابی به قلم کودکان با موضوع یا درونمایه جنگ بود. دوره آموزشی و مراحل خلق این آثار نیز توسط شبکه ایرانصدا در قالب یک برنامه ۱۰ قسمتی آماده عرضه صوتی و تصویری شد.
اما متاسفانه در حوزه بزرگسالان اثر قابل قبول و مناسبی به دست ما نرسید و آثار رسیده اغلب نامناسب، عجولانه و کم عمق تشخیص داده شده است. البته چند مورد پیشنهاد برای تولید تهیه شده است که در حال رایزنی برای انتخاب نویسنده هستیم. با شبکههای تلویزیون و نیز با سیمافیلم نیز در حال مذاکرهایم تا امکان تولیدات مشترک و همکاری را در این زمینه فراهم آوریم.
الیته بنده شخصا اعتقاد دارم ادبیات یک اتفاق بزرگ اجتماعی همچون جنگ بویژه دفاعی مقدس، حیثیتی و وجودی مثل جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان باید در طول زمان رشد نموده و توسعه یابد و تعجیل در تولید محتوا میتواند خطرات و مشکلات زیادی را در عرصه ادبیات انقلاب ایجاد کند.
وی باتوجه به برگزاری هفتمین سال مجازی نمایشگاه کتاب تهران، درباره ایده و برنامهی نشر سروش برای برگزاری بهتر و ارتباط گیری با مخاطب در این نمایشگاه گفت: برنامههای متعدد فرهنگی و ترویجی از جمله نشستهایی برای رونمایی، معرفی و نقد کتابهای تازه منتشر شده سروش و نیز میزهای معرفی و ترویج کتاب در ایام برگزاری نمایشگاه تنظیم شده است که ان شاالله به اجرا در خواهد آمد.
مدیر انتشارات سروش افزود: سروش هم اکنون بیش از ۲ کتابفروشی مستقل در اختیار ندارد و محصولات خود را به شیوههای مختلف به بازار کالاهای فرهنگی ارسال میکند. این روزها جایی نیست که برای سهیم بودن در جریان مبارزه با دشمن اقدامی انجام ندهد و به نوعی وارد این عرصه نشود. برای مثال شمارههای اسفندماه، فروردینماه و اردیبهشتماه مجلات سروش از جمله مجله خردسالان، مجله کودکان و مجله سروش بزرگسالان به طور مستوفی و به شکلها و سبکهای مختلف به موضوعات مهم مبتلا به این روزها پرداختهاند و توجه عمیق و وسیع به این موضوع را جزو وظایف و ماموریتهای خود تلقی میکند.