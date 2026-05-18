۲۲۸ واحد مسکونی مهر در شهرستان تربت حیدریه که عملیات اجرایی این واحدها از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود، افتتاح و تحویل متقاضیان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی دیروز در آیین افتتاح ۲۲۸ واحد مسکونی مهر در شهرستان تربت حیدریه گفت: این واحدها با رفع مشکلات حقوقی، فنی و مالی، به متقاضیان تحویل داده شد.
وحید داعی افزود: یکی از مهم ترین برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن مهر باقی مانده است که در سطح کشور و استان خراسان رضوی در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی حدود سه هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر وجود داشت که با مشکلات مختلفی از جمله مسائل حقوقی، کمبود آورده متقاضیان، تأمین تسهیلات بانکی و مشکلات فنی مواجه بودند اما طی دو سال اخیر با پیگیری های مستمر، بخشی از این طرح ها به مرحله بهره برداری رسید.
برنامه ریزی برای تحویل ۶ هزار واحد مسکونی
داعی با اشاره به برنامه های سال جاری در حوزه نهضت ملی مسکن گفت: برنامه ریزی شده است در سه مقطع زمانی شامل سه ماهه نخست سال، هفته دولت و دهه فجر، در قالب طرح های حمایتی، بافت فرسوده و طرح های خودمالک، حدود ۶ هزار واحد مسکونی در استان خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین از صبوری متقاضیان این واحدها تجلیل کرد و افزود: برخی از مردم سال ها در انتظار تکمیل این طرح ها بودند که بخشی از این مطالبات محقق شد.
داعی درباره واحدهای باقیمانده مسکن مهر در استان گفت: هم اکنون حدود سه هزار واحد مسکن مهر دیگر در شهرهای مختلف استان هنوز تکمیل و بهره برداری نشده که عمده مشکلات آن ها مربوط به دعاوی و مسائل حقوقی میان پیمانکاران و دستگاه های مرتبط است.
تربت حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد، واقع شده است.