مرحله جدید اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبالنشسته بانوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و هشتم اردیبهشت تا هفتم خرداد ماه در کمپ تیمهای ملی فدراسیون برگزار میشود.
زهرا منیدری، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا لطفی (خراسان رضوی)، زهرا نجاتی (همدان)، فرزانه حیدری، سکینه قریشی (هرمزگان)، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست (گیلان)، زینب ملکی (اصفهان)، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، رقیه شمس الدین سعید (کرمان)، مریم کلهر (لرستان) و مریم ناظری (مازندران) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند.
کادر فنی:
مشاور فنی: هادی رضایی (خراسانرضوی)
مربیان: مریم ایرانمنش (کرمان)، بتول مهرانپور (هرمزگان)، آزده علاء الدینی (مازندران)
مربی بدنساز: ذکیه احتشام آزاد (خراسان رضوی)
روانشناس: فرزانه رضایی
سرپرست: سودابه رسولی (تهران)