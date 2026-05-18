معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت : از امروز با حضور خانواده معزز شهدای خدمت در محل حادثه در ارتفاعات شهر ورزقان استان آذربایجان شرقی ، برنامه بزرگداشت شهدای خدمت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی، معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به خدمات دولت شهید رئیسی ، ایشان را یک مدیر ارشد در ترازجمهوری اسلامی توصیف و تاکید کرد : شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی، شهید راه خدمت و یک مدیر ارشد در تراز جمهوری اسلامی ایران بود.

میرتاج الدینی افزود : روز جمعه در بخشی از برنامه‌ها و خطبه‌های نماز جمعه در بیش از ۹۰۰ شهر کشور، خدمات شهید رئیسی و دولت ایشان تشریح می‌شود.

معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین گفت : از روز سه شنبه تا پنج شنبه به مدت سه شب و مصادف با هشتادمین شب حضور حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و میدان ها، برنامه بزرگداشت شهدای خدمت برگزار می‌شود