برنامه «یاد خدا» از شبکه قرآن و معارف، در جدیدترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، در فهرست برترین برنامههای رسانه ملی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی موسوی، مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما، گفت: براساس تازهترین نظرسنجی صورت گرفته در ششم اردیبهشت، میزان مخاطبان اخبار سیما به ۷۴.۵ درصد رسیده و اعتماد مخاطبان نیز به ۷۰ درصد افزایش یافته است.
وی درخصوص میزان مخاطبان برنامههای مذهبی افزود: بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۳۸.۸ درصد مخاطبان بیننده «دعای توسل» بودهاند که معادل حدود ۲۷ میلیون نفر از جمعیت ایران است.
موسوی درخصوص معرفی برنامههای برتر سازمان صدا و سیما، برنامه «یاد خدا»، از شبکه قرآن و معارف را در فهرست پربینندهترین برنامههای سیما، معرفی کرد.
برنامه «یاد خدا»، از تولیدات گروه علوم قرآنی شبکه قرآن ومعارف است، که ضمن دعوت از استادان و کارشناسان حوزه و دانشگاه به شرح و تبیین معارف دینی میپردازد.
این برنامه با تهیه کنندگی سید مرتضی موسویان و اجرای سید علیرضا قوامی، هر روز یک ساعت مانده به اذان مغرب پخش و یک ساعت مانده به اذان صبح بازپخش میشود.