مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از اجرای برنامههای متنوع برای زائران ایرانی در حج تمتع خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ اثر در قالب دلنوشته، سفرنامه، خاطره، عکس، فیلم و پادکست به دبیرخانه جشنواره فرهنگی حج ارسال شده و مهلت ارسال آثار تا پایان تیرماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی اخویان، مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، با اشاره به برگزاری همایش «حج در نگاه مقام معظم رهبری» اظهار کرد: این همایش با حضور اقشار مختلف زائران فرهیخته از جمله مهندسان، بانوان نخبه و دارندگان مدرک دکتری برگزار میشود و شرکتکنندگان در آن به ارائه مقالات و دیدگاههای علمی و فرهنگی میپردازند.
وی افزود: در کنار این برنامهها، نشست ویژه زوجهای جوان نیز برگزار خواهد شد و زوجهایی که طی سه سال اخیر ازدواج کردهاند، در برنامهای با محور سبک زندگی اسلامی و تحکیم خانواده شرکت میکنند.
مدیر امور آموزش بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: نشستهای نوجوانان و جوانان، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری جلسات تخصصی روحانیون کاروانها از دیگر برنامههای فرهنگی و آموزشی حج امسال است.
حجت الاسلام والمسلمین اخویان با اشاره به همایش سراسری روحانیون کاروانها گفت: در این نشست آخرین مسائل اجرایی و فقهی مرتبط با مناسک حج، مشاعر مقدسه، جمرات، عرفات و منا برای روحانیون تشریح میشود تا خدمات آموزشی و معرفتی مطلوبتری به زائران ارائه شود.
وی همچنین از اجرای پویشهای معنوی در میان زائران خبر داد و تصریح کرد: پویش ختم صلوات، ختم قرآن و طواف مستحبی نیابتی برای شهدا و شهدای خدمت با استقبال زائران در کاروانها در حال اجراست.
مدیر امور آموزش بعثه درباره جشنواره فرهنگی حج نیز اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳۰۰ اثر در قالب دلنوشته، سفرنامه، خاطره، عکس، فیلم و پادکست به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و مهلت ارسال آثار تا پایان تیرماه ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: بعثه مقام معظم رهبری تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، روحانیون و فعالان فرهنگی، فضای معرفتی و معنوی حج را برای زائران ایرانی تقویت کند.