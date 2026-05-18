رئیس شبکه آزمایشگاهی کشور گفت: به منظور حمایت از شرکتهای دانشبنیان نوپا، شبکه آزمایشگاهی کشور بخشی از هزینه استفاده از خدمات آزمایشگاهی را در قالب اعتبار حمایتی و بهصورت یارانهای از طریق مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی تأمین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،امیر یونسیان با اشاره به نقش این شبکه در تقویت فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری در شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: شبکه آزمایشگاهی کشور از طریق مراکز عضو خود، خدمات گستردهای در حوزههای فنی و مهندسی از جمله مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوافضا، معدن، محیط زیست، کشاورزی، گیاهان دارویی، زیستفناوری، داروسازی، سلولهای بنیادی، مهندسی بافت، علوم شناختی، مواد غذایی و سایر حوزهها ارائه میکند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان نوپا، شبکه آزمایشگاهی کشور بخشی از هزینه استفاده از خدمات آزمایشگاهی را در قالب اعتبار حمایتی و بهصورت یارانهای از طریق مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی تأمین میکند.
یونسیان با تشریح جزئیات این حمایت گفت: این اعتبار در دو دوره ششماهه در نظر گرفته شده است و شرکتها در هر دوره میتوانند تا سقف ۱۴ میلیون تومان، معادل ۵۰ درصد هزینه خدمات آزمایشگاهی، از این حمایت استفاده کنند. در مجموع نیز امکان بهرهمندی تا سقف ۲۸ میلیون تومان در سال برای شرکتهای مشمول فراهم شده است.
وی درباره نحوه دریافت این اعتبار ادامه داد: متقاضیان لازم است به سامانه خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی به نشانی my.labsnet.ir مراجعه کرده و در بخش اعتبارات، درخواست فعالسازی اعتبار ویژه شرکتهای دانشبنیان نوپا را ثبت و مستندات مورد نیاز را بارگذاری کنند. پس از بررسی و تأیید درخواست توسط شبکه آزمایشگاهی، اعتبار مربوطه به متقاضی اختصاص مییابد.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور همچنین تأکید کرد: اعتبار تخصیصیافته باید تا پایان همان نیمسال فعالسازی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله مستندات مورد نیاز نیز میتوان به طرح تحقیق و توسعه محصول و فهرست آزمونهای مورد نظر شرکت اشاره کرد که باید بهصورت مختصر و مکتوب هنگام ثبت درخواست در سامانه ارائه شود.