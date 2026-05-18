بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران جهت برپایی اردوی متصل به جام جهانی ۲۰۲۶، تهران را به مقصد ترکیه ترک کردند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی پس از حضور در ترکیه، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد کرد. دانیال ایری که در اردوی قبلی در ترکیه به دلیل مشکلات نظام وظیفه غایب بود در کاروان تیم ملی برای این سفر حضور دارد.
بازیکنان لژیونر نیز بصورت مستقیم در آنتالیا به تیم ملی اضافه خواهند شد.
پیش از اعزام تیم به این اردو، مراسم بدرقهای در فرودگاه مهرآباد برگزار شد و ملیپوشان پیراهنهایی را به رسم پاسداشت و تشکر از مردم امضا کردند. این پیراهنها به مردم اهدا خواهد شد.
برنامه بازیهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶:
سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل