بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران جهت برپایی اردوی متصل به جام جهانی ۲۰۲۶، تهران را به مقصد ترکیه ترک کردند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی پس از حضور در ترکیه، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد کرد. دانیال ایری که در اردوی قبلی در ترکیه به دلیل مشکلات نظام وظیفه غایب بود در کاروان تیم ملی برای این سفر حضور دارد.

‎بازیکنان لژیونر نیز بصورت مستقیم در آنتالیا به تیم ملی اضافه خواهند شد.

پیش از اعزام تیم به این اردو، مراسم بدرقه‌ای در فرودگاه مهرآباد برگزار شد و ملی‌پوشان پیراهن‌هایی را به رسم پاسداشت و تشکر از مردم امضا کردند. این پیراهن‌ها به مردم اهدا خواهد شد.

برنامه بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶:

سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل