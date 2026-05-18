در مراسمی روز ارتباطات و روابط عمومی با محوریت یادوخاطره سردار شهید «علی‌محمد نائینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران گرامی داشته شد و از جمعی از مسئولان روابط عمومی ها و خبرگزاری ها و خبرنگاران اردبیل تجلیل شد.

گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی به یاد سردار نائینی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در آیین در آیین گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی‌ها گفت:تأثیر روایت‌گری رسانه‌ها در دفاع از کشور نه تنها کمتر از شلیک موشک‌ها نیست بلکه برای دشمنان از موشک هم خطرناک‌تر است.

سردار محمدی اصل افزود: روایت‌گری شفاف، صادقانه و متعهدانه رسانه‌ها می‌تواند در موفقیت یک کشور نقشی هم‌سنگ با ابزار‌های دفاعی داشته باشد.

وی اظهار کرد: واقعیت این است که دشمن با ایجاد انحراف در ذهن جوانان می‌خواهد آنها لباس آمریکایی پوشیده و با ابزار دست قرار دادن جوانان از آنها بر علیه کشور و ملت ایران سوء استفاده کند.

وی بیان کرد:، اما خبرنگاران و اهالی رسانه با بصیرت افزایی، جهاد تبیین و روایت، نشر و بازگو کردن واقعیت‌ها در جامعه دشمنان را در رسیدن به اهداف پلید و شوم خود ناکام گذاشتند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل با اشاره به نقش رسانه‌ها در ایجاد امید در جامعه، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از علت حضور پرشور و گسترده آحاد مختلف مردم در خیابان‌ها در این مدت رسانه‌ها بودند.

سردار محمدی اصل با بیان اینکه اهالی رسانه تمام وجود خود را وقف اسلام و ولایت کرده است، ادامه داد: شما خبرنگاران امروز علمدار و رسانه جهان اسلام و بسیجیان مظلوم و بی توقع و بی تمنا هستید.

وی گفت: بی شک اگر نقش محوری رسانه‌ها در دوران‌های مختلف کمرنگ بود، هیچ یک از دستاورد‌ها و مجاهدت‌های بزرگمردان تاریخ ایران اسلامی تا این اندازه در جامعه نمایان و آشکار نبود.

وی با تقدیر از زحمات خبرنگاران و اصحاب قلم، افزود: فعالان حوزه اطلاع رسانی و رسانه استان اردبیل با الگو قرارد دادن شهیدانی، چون شهید آوینی و شهید نائینی در تمامی اتفاقات انقلاب از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم دشمنان علیه کشورمان با احساس مسئولیت وارد میدان شدند و در روایتگری و گفتمان سازی بی بدیل و بی نظیر عمل کردند.

سیدمحسن لطیفی، مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل در آیین گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی‌ها، اظهار کرد: به دنبال جنگ رمضان ما گفتمان‌سازی متفاوتی را در حوزه رسانه و آگاهی بخشی شاهد هستیم و فعالان این عرصه با تبیین ماهیت دشمن و جبهه حقیقت سعی کردند تا از سر علم و آگاهی بیان مطالب کنند.

وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها و اصحاب رسانه باید اهل علم و تحقیق و گفت‌وگو باشند و در سال های اخیر گفتمان شکل گرفته در سپاه پاسداران بر پایه مهربانی، اخلاق مداری و حفظ عزت و اقتدار بوده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل با انتقاد از بی‌توجهی به روابط عمومی‌ها و بها ندادن به حق و حقوق سنگین و مسئولیت خطیر آنها بیان کرد: باید بهترین محل یک سازمان و اداره روابط عمومی باشد تا نقطه اتصال مطالبات مردم و سازمان و نهاد به روشنی بیان شود.

لطیفی از روابط عمومی ها به عنوان آئینه تمام نمای سازمانی یاد کرد و گفت: همان طوری که آئینه با صداقت و شفافیت انعکاس واقعیت می‌کند روابط عمومی‌ها نیز باید در شفافیت امور و تبیین درست آن وارد میدان شده و در این ارتباط مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید اجازه دهند تا این امر خطیر اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی مدیران به روابط عمومی‌ها اجازه بین شفاف امور را نمی‌دهند و یا آنها را از کار حرفه‌ای دور کرده و به سمت کار سلیقه‌ای سوق می‌دهند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز اردبیل ادامه داد: هر چند در برخی از حوزه‌ها باید مصلحت جامعه را در نظر گرفت، اما به تناسب شرایط بیان شفاف تمام مسائلی و اتفاقات جایز به نظر نمی‌رسد.

لطیفی گفت: خدمت به مردم نباید در کلام و لفاظی‌ها خلاصه شود، بلکه بهتر است مسئولان خادمی واقعی برای این مردمی باشند که شب و روز در دفاع از انقلاب اسلامی راه مجاهدت در پیش گرفته‌اند.