به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن اهدای عضو ایرانیان و سازمان نظام پرستاری، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان، با اشاره به انجام ۷۰۰ پیوند کبد در کشور، گفت: تا امروز ۱۵ هزار خانواده اهدا کننده عضو با اهدای عضو بیماران مرگ مغزی موافقت کرده‌اند.

وی با اعلام اینکه ۲۷ هزار بیمار در لیست انتظار پیوند هستند، افزود: پیوند عضو بعد از جنگ به شدت کاهش پیدا کرده است.

قبادی با اشاره به این مطلب که ۷۰ درصد تیم اهدای عضو، پرستاران هستند، گفت: سالانه بین ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ مرگ مغزی در کشور رخ می‌دهد که تنها ۳۰۰۰ مورد آنها منجر به اهدای عضو می‌شود.

قبادی افزود: کارت اهدای عضو به منزله رضایت صددرصدی اهدای عضو از بیمار مرگ مغزی نیست و موضوع مهم، فرهنگ سازی است.

در این مراسم، از اولین کارت اهدای عضو جامعه پرستاری، رونمایی شد.