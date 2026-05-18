نماینده ولی‌فقیه در استان یزد: تقویت هویت الهی دانش‌آموزان در کنار پرورش تفکر و تعقل، باید به‌عنوان مبنای اصلی نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری، در دیدار اعضای ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت، اظهار کرد: فرآیند آموزش در مدارس باید همواره همراه با تربیت و پرورش باشد.

وی با بیان اینکه فطرت انسان الهی است، افزود: اگر انسان از مسیر خداوند فاصله بگیرد و به غیر از او توجه کند، دچار انحراف خواهد شد. از این رو، اگر به آینده دانش‌آموزان و جامعه می‌اندیشیم، باید در کنار آموزش علمی، به تربیت و تقویت فطرت الهی آنان نیز توجه داشته باشیم تا زمینه رسیدن انسان به کمال الهی فراهم شود؛ موضوعی که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با اشاره به تأکیدات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تربیت الهی دانش‌آموزان، تصریح کرد: تربیت دانش‌آموزان باید مبتنی بر ارزش‌های الهی باشد.

آیت‌الله ناصری در ادامه سه اصل اساسی در نظام تعلیم و تربیت را برشمرد و گفت: نخستین اصل، تدین و خداشناسی است. اگر هویت دینی و الهی در دانش‌آموزان تقویت نشود، آنان دچار بی‌هویتی شده و هویت‌های بیگانه و غربی جایگزین آن خواهد شد؛ بنابراین نخستین اقدام در آموزش و پرورش باید تقویت هویت الهی دانش‌آموزان و آگاه‌سازی آنان نسبت به پشتوانه معنوی و الهی خود باشد.

وی دومین اصل را «تفکر» دانست و افزود: لازم است از همان ابتدای دوران تحصیل، دانش‌آموزان به تفکر و اندیشه‌ورزی تشویق شوند. نظام آموزشی نباید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان سال‌ها به حفظ مطالب بپردازند، اما از قدرت اندیشه و خلاقیت برخوردار نباشند. با تقویت تفکر، زمینه تولید علم و نوآوری نیز فراهم خواهد شد.

امام جمعه یزد سومین اصل را «تعقل» عنوان کرد و گفت: باید قوه عاقله در انسان تقویت شود تا او را به سوی خوبی‌ها هدایت کرده و از بدی‌ها باز دارد و توان تشخیص حق از باطل را در او افزایش دهد.

وی تأکید کرد: این سه اصل مهم یعنی تدین، تفکر و تعقل باید به‌عنوان مبنای اصلی در نظام آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.

آیت‌الله ناصری در پایان با اشاره به نقش طلاب و روحانیون در مدارس، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی روحانیون در آموزش و پرورش تبلیغ و ترویج معارف دینی است و باید از حضور آنان برای تقویت معنویت و روحیه الهی در مدارس بهره‌برداری شود.