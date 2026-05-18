به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محمد میردار پاقلعه گفت: از این پس وانت‌های دستفروش به جای استقرار در حاشیه جاده اصلی، در محل بازار روز بندرگز مستقر می‌شوند و محصولات خود را عرضه می‌کنند.

وی افزود: حضور این خودرو‌ها در حاشیه جاده علاوه بر ایجاد ترافیک، خطر وقوع تصادفات را افزایش داده بود و حوادث ترافیکی جان مردم را تهدید می‌کرد.

دادستان بندرگز همچنین با اشاره به وضعیت دستفروشان سطح شهر گفت: افرادی که با بساط‌گستری در پیاده‌روها، تردد عابران را با مشکل مواجه کرده بودند نیز ساماندهی شدند.

میردار پاقلعه افزود: شهردار بندرگز مکلف شده است فضای مناسب و امکانات لازم را در محل بازار روز برای استقرار دستفروشان فراهم کند تا هم شهروندان بتوانند نیاز‌های خود را از این قشر تأمین کنند و هم دستفروشان در محیطی ایمن به کسب روزی حلال بپردازند.