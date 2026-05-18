در سالروز ازدواج آسمانی حضرت امیرمؤمنان امام علی (ع) و حضرت فاطمه الزهرا (س) خوزستان شادمان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، با آغاز ماه ذی الحجه و سالروز ازدواج آسمانی حضرت امیرمومنان امام علی و بانوی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (علیهما السلام ) ، مردم ولایتمدار خوزستان با برپایی مجالس شادی و مولودخوانی این روز بزرگ را خدمت حضرت ولی عصر (عج) تبریک و تهنیت عرض می کنند.
سخنرانان در این مراسمها ضمن اشاره به مراسم ازدواج و زندگانی مشترک حضرت امیرمؤمنان امام علی (ع) و حضرت فاطمه الزهرا (س) بر ضرورت ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تاکید کردند و مداحان نیز به خوانش و مدیحه سرایی در وصف اهل بیت (ع) پرداختند.
در سالروز این پیوند آسمانی، مراسمهای ازدواج زوجهای جوان در شهرهای مختلف استان برگزار و زندگانی مشترک خود را آغاز میکنند.