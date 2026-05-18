

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیررضا تیموری زاد، نایب‌ قهرمان کشتی نوجوانان آسیا و دارنده نشان طلای رقابت‌های بین‌المللی ترکیه، در مراسم اربعین ۱۴ شهید جنگ تحمیلی سوم در شهرک وائین شهریار، نشان‌های خود را به ستایش و نیایش اسدزاده فرزندان برومند شهیده مظلومه مریم زارعی و بازماندگان ۱۱ شهید گلگون کفن کوچه مهر یک شهرک پائین اهداء کرد. این مراسم با حضور گسترده مردم و مسئولان کشوری و لشکری در سوله ورزشی شهدای وائین برگزار شد.