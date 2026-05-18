برای عرضه نکردن سهام در بازار خرد با شرکتها و سازمانهای دولتی هماهنگی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماد معاملاتی شرکتهایی که از شروع جنگ تا روز بازگشایی مجمع برگزار کردهاند، از روز دوم به بعد باز میشود.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، با اعلام جزئیات بازگشایی بازار سهام، از تغییر نکردن دامنه نوسان و مقررات حجم مبنا در زمان بازگشایی بازار سهام خبر داد. قادر معصومی خانقاه با اشاره به اقدامات حمایتی ویژه طراحی شده برای حفظ ثبات بازار از تعیین تکلیف نمادهای معاملاتی شرکتهای آسیبدیده خبر داد.
قادر معصومی خانقاه در ضمن اعلام جزئیات نحوه بازگشایی بازار سهام گفت: «با توجه به بررسیهای کارشناسی انجام شده، در زمان بازگشایی بازار سهام دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا در همه بورسها و بازارها بدون تغییر و مشابه دوره قبل از شروع جنگ رمضان خواهد بود.»
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس توضیح داد: «در حوزه اقدامات حمایتی، افزایش ضریب تضمین، ارائه تسهیلات در قبال توثیق سهام، تجهیز منابع صندوقهای حمایتی بازار و بیمه سهام برای سهامداران حقیقی خرد در دستور کار قرار گرفته است.»
بازارگردانها
معصومی خانقاه با اشاره به مقررات در نظر گرفته شده در حوزه نظارت بر معاملات در زمان بازگشایی بازار سهام، گفت: «بازارگردانها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ در سمت فروش ارسال سفارش نخواهند داشت. همچنین اتخاذ موقعیت فزاینده در ۲ سمت خرید و فروش برای تمام قراردادهای اختیار معاملهای که تا روز دوم بازگشایی بازار سررسید میشوند، فارغ از این که نماد دارایی پایه آنها باز یا متوقف باشد، ممنوع خواهد بود.»
قراردادهای اختیار معامله
او با اشاره به مقررات حاکم بر معاملات قراردادهای اختیار معامله در بورس و فرابورس، رویه جاری بازار و تجربه دوران پس از جنگ ۱۲ روزه در این خصوص، اعلام کرد: «قراردادهای اختیار معاملهای که سررسید شدهاند در روز اول بازگشایی بازار، تسویه نقدی و در روز دوم تسویه فیزیکی خواهند شد.»
ارسال سفارش در زمان پیشگشایش
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: «ارسال سفارش در زمان پیشگشایش آغازین بازار برای هر کد معاملاتی، صرفاً از یک ایستگاه معاملاتی در هر کارگزاری مجاز است و انتظار رعایت کامل این دست از مقررات را که در دستورالعملهای مربوط به آنها پرداخته شده، از کارگزاران محترم داریم.
معصومی خانقاه ادامه داد: «همچنین ارسال سفارش توسط سامانههای معاملاتی برخط گروهی در ۲ دقیقه ابتدایی زمان پیشگشایش آغازین بازار ممنوع است و در این خصوص هم مکاتبات لازم با شرکتهای خدمات دهنده این حوزه صورت گرفته است.»
عرضه نکردن سهام در بازار خرد
او با اشاره به این که هماهنگی با شرکتها و سازمانهای دولتی برای عرضه نکردن سهام در بازار خرد توسط آنها و شرکتهای زیرمجموعه نیز از دیگر اقدامات نظارتی نهاد ناظر قبل و بعد از بازگشایی بازار سهام است، تاکید کرد: «رعایت این موضوع از ملاحظات اصلی سازمان بورس و سایر مراجع نظارتی بوده و مکاتبه درخواست جدی در این خصوص به وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای مربوطه ارسال شده است.»
او با اشاره به جایگاه سهامداران درصدی در بازار تاکید کرد: «از سهامداران حقیقی و حقوقی با مالکیت درصدی سهام، درخواست داریم از عرضه سهام در بازار خرد خودداری کنند.»
شرکتهایی که افشای الف و ب داشتهاند
معصومی خانقاه افزود: «در بخش مربوط به ناشران، نماد معاملاتی شرکتهایی که از شروع جنگ رمضان تا روز بازگشایی بازار افشاء اطلاعات بااهمیت نوع «الف» داشتهاند، طبق مقررات حاکم بدون محدودیت دامنه نوسان و در روز اول بازگشایی خواهند شد.»
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: همچنین در خصوص ناشرانی که در بازه زمانی مذکور افشاء اطلاعات از نوع «ب» داشتهاند، تلاش خواهد شد طبق مقررات حاکم در روز اول بازگشایی شوند.»
به گفته معصومی خانقاه، «در زمان بازگشایی بازار سهام، نماد معاملاتی شرکتهایی که از شروع جنگ رمضان تا روز بازگشایی بازار اقدام به برگزاری مجمع کردهاند، طبق مقررات حاکم بدون محدودیت دامنه نوسان و بهصورت تدریجی و طی روزهای دوم به بعد بازگشایی خواهند شد.