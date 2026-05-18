معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا گفت: شاید اغراق و گزافه نباشد اگر بگوئیم که کمتر پدیده اجتماعی و انسانی را میتوان نشان کرد که از اهمیتی همچون «ارتباط» برخوردار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکترسعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در یادداشتی نوشت :چون با ارتباط است که انسانها میآموزند، رشد میکنند، شفا مییابند و سوء برداشتها را از میان میرانند و به فهم و درکی بیش و کم همسان پیرامون پدیدهها و عملکردها دست مییابند.
بی نیاز به هیچ گفتگویی بخش سترگی از عنصر ارتباط به ویژه در سازمان ها، از طریق نهاد مبارکی به نام «روابط عمومی»، صورت میگیرد. این نهاد به سبب درک ژرف و مناسبی که از یکسو از سازمانها و عملکرد آنها و از دیگر سو به واسطه شناخت مناسب و روز آمدی که از جامعه دارد، قادر است روابط این دو را تسهیل و پیوندی سرشار از تفاهم و حسنِ ظن میان آنها ایجاد نماید.
افزون بر آن، متولیان و متخصصان روابط عمومی، به سبب دانش و مهارت حرفهای خود، سهم کم نظیری در افزایش وحدت و انسجام جامعه بر عهده دارند و با اقدامات آموزشی و تبلیغی و روشنگرانهی خود به بسط و تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی و یکپارچگی عمومی یاری میرسانند.
به ویژه، آنان چنین نقش مهمی را در شرایط اضطراری و حاد و حساس جامعه بیشتر و بهتر از هر زمان دیگری ایفا میکنند و لاجرم در چنین شرایطی همدلی میان شهروندان جامعه را دو چندان میسازند.
در چند ماه گذشته، که کشورمان درگیر مقاومت و پایمردی در برابر دشمنان متجاوز بود، شاهد نقش آفرینی تحسین برانگیز نهاد روابط عمومی سازمانهای مختلف کشورمان در روشنگری و بسط همدلی در میان اقشار مختلف جامعه بودهایم.
از همین روی، من به سهم خود و به نمایندگی از خانواده جامعه بزرگ فراجا، روز روابط عمومی را به تمامی دست اندرکاران و کارشناسان عزیزِ روایط عمومی سازمانهای مختلف کشورمان تبریک میگویم و از خدای بزرگ برای تک تک آنان موفقیت و سربلندی روز افزون مسئلت مینمایم و قدردان تک تک آنان هستم.