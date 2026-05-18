به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت: آموزش‌های رزمی آشنایی با اسلحه از جمله برنامه‌هایی است که در مساجد و حسینه‌ها به مردم آموزش داده می‌شود.

سرهنگ مسلم اسماعیلی افزود: از ابتدای طرح محله محور شهید سلامی در بیش از ۵۰ مسجد و حسینه‌های شهرستان و برنامه‌های مختلف آموزش‌های رزمی به مردم اجرا شده است.

وی هدف از اجرای آموزش‌های رزمی در مساجد را آشنایی مردم با اسلحه و نحوه استفاده از سلاح با توجه به جنگ تحمیلی به کشورمان و مقابله با هر گونه تهدید از ناحیه دشمن عنوان کرد.