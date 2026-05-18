معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: رفاهطلبی و اشرافیگری از علل اصلی کاهش نرخ باروری و اشتغال بانوان نیز بهانه دیگری در این زمینه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛طاهره بیگزاده در نشست خبری هفته سلامت افزود: هفته ملی جمعیت فرصتی است تا همه سازمانها و نهادهای حمایتی پای کار بیایند و تحقق این راهکارها تا حد زیادی به کمک رسانهها بستگی داردو مشوقهای ازدواج باید به خوبی مدیریت شوند.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی افراد برای رسیدن به آرامش کاذب، به فرهنگ غربی پناه میبرند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت درباره راهکارهایی برای افزایش فرزندآوری گفت: باید سبک زندگی اسلامی ترویج و فرهنگ ازدواج تقویت و موانع آن برداشته شود و دستگاهها و نهادهای مربوط باید در راستای تسهیل ازدواج گام بردارند و خانوادهها از سختگیریهای بیجا پرهیز کنند.
به گفته بیگزاده، نقش مادر و زن در جامعه باید بدرخشد و در عین حال جایگاه مادری حفظ شود و همچنین باید فاصله بین ازدواج و فرزندآوری و نیز فاصله زمانی بین تولد فرزندان را کاهش داد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در ادامه گفت: نظام سلامت باید در برابر جنگ و اپیدمیها تابآوری داشته باشد و فقط داشتن بیمارستان مجهز کافی نیست، بلکه باید در سطح ملی و فراتر از آن از استعدادها استفاده شود.
وی با تأکید بر نقش رسانهها در ترویج علمی فرهنگ سلامت، افزود: رسانهها پل ارتباطی بین متخصصان سلامت و مردم هستند و باید این رویه بیش از این تقویت شود و از طرفی باید جلوی تبلیغات نادرست با همکاری رسانهها گرفته شود.
بیگزاده در ادامه اهدای عضو و اهدای خون را از جلوههای ایثار دانست و افزود: اگر اهدای عضو فرهنگسازی شود، جان بسیاری از نیازمندان عضو نجات مییابد و اهدای خون نیز یک کار ایثارگرانه است که باید فرهنگسازی شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت افزود: گروه بهداشت محیط با بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نمونهبرداری از منابع آب را نیز انجام داد که مراکز متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و در حوزه بهداشت حرفهای نیز از ۸۱ درصد واحدهای مورد نظر بازدید و بیش از ۲۵۰۰ اخطار صادر شد.
وی همچنین از تشکیل کمیته بحران و غربالگری جمعیت زیرپوشش خبر داد و گفت: افراد با غربالگری مثبت برای درمان معرفی شدند و سامانههای ۴۰۳۰ و ۱۹۰ به صورت شبانهروزی پاسخگوی مردم بودند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هم در نشست خبری با اشاره به اهمیت راهبردی قانون جوانی جمعیت، این طرح را فرمانی ملی خواند که تمامی ارگانها و بخشها در قبال آن تکلیف دارند.
مریم میرمطلبی با ابراز نگرانی از شیب نزولی نرخ باروری افزود:متأسفانه نهفقط در کل کشور، بلکه در شهرهایی که پیشتر نرخ باروری بالایی داشتند نیز شاهد کاهش هستیم و امید است با تلاش جهادی بتوانیم این نرخ را به سطح مطلوب ۲.۵ برسانیم.
به گفته وی، نرخ باروری در رفسنجان ۱.۴۶ و در انار ۱.۵۵ درصد است و بهطور متوسط ماهانه ۳۰۰۰ تولد در رفسنجان صورت میگیرد.