پخش زنده
امروز: -
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: برداشت گوجهسبز از باغات استان آغاز شده است و پیشبینی میشود امسال ۳۸۵ تن از این محصول روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش افزود: میانگین عملکرد گوجهسبز در استان حدود ۱۱ تن در هکتار است و بخش عمده تولید این محصول به شهرستان قزوین اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: از مجموع باغات گوجهسبز استان، ۱۳۵ هکتار بارور و ۲ هکتار غیر بارور است و برداشت این محصول از اواسط اردیبهشت آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: تنوع ارقام مورد استفاده شامل ارقام بومی و نیمهتجاری است که با توجه به دوره رشد کوتاه، نیاز سرمایی پایین و بازارپسندی بالا، در شمار محصولات اقتصادی باغی منطقه قرار دارد.
وی بارشهای بهموقع زمستانه، مدیریت تغذیه و هرس اصولی را از عوامل مؤثر در افزایش تولید این محصول برشمرد.
به گفته پیله فروش، برداشت گوجهسبز به صورت دستی و عمدتاً در ساعات اولیه صبح انجام میشود تا از آسیبهای فیزیکی به میوه جلوگیری شده و کیفیت بازارپسندی آن حفظ شود.ی گفت: گوجهسبز برداشتشده علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.