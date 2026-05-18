به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد پیله فروش افزود: میانگین عملکرد گوجه‌سبز در استان حدود ۱۱ تن در هکتار است و بخش عمده تولید این محصول به شهرستان قزوین اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: از مجموع باغات گوجه‌سبز استان، ۱۳۵ هکتار بارور و ۲ هکتار غیر بارور است و برداشت این محصول از اواسط اردیبهشت آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه خواهد داشت.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: تنوع ارقام مورد استفاده شامل ارقام بومی و نیمه‌تجاری است که با توجه به دوره رشد کوتاه، نیاز سرمایی پایین و بازارپسندی بالا، در شمار محصولات اقتصادی باغی منطقه قرار دارد.

وی بارش‌های به‌موقع زمستانه، مدیریت تغذیه و هرس اصولی را از عوامل مؤثر در افزایش تولید این محصول برشمرد.

به گفته پیله فروش، برداشت گوجه‌سبز به صورت دستی و عمدتاً در ساعات اولیه صبح انجام می‌شود تا از آسیب‌های فیزیکی به میوه جلوگیری شده و کیفیت بازارپسندی آن حفظ شود.‌ی گفت: گوجه‌سبز برداشت‌شده علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.