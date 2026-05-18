پخش زنده
امروز: -
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی از توقیف اموال ۱۲۹ نفر از عوامل دشمن و افراد متهم به اقدامات ضدامنیتی و همکاری با کشورهای متخاصم خبر داد و گفت: این اموال به نفع حقوق عامه و مردم ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی با اشاره به تشدید برخورد با عناصر خائن و وابسته به دشمن اظهار کرد: بخشی از این افراد از عوامل اصلی و چهرههای مهم گروهکهای ضدانقلاب و تجزیهطلب هستند و اموال آنان به نفع ملت توقیف شده است.
وی افزود: این افراد در هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران و امنیت کشور فعالیت میکردند و قوه قضاییه با قدرت مسیر برخورد با آنان را ادامه میدهد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی تأکید کرد: توقیف اموال خائنان و وطنفروشان در چارچوب اقدامات قضایی همچنان ادامه خواهد داشت و با متخلفان برخوردی قاطع و بازدارنده صورت میگیرد.