به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صمد اکبری در کارگروه تنظیم بازار شهرستان بر اهمیت حیاتی نظارت مستمر و دقیق بر بازار تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی و سودجویانه قیمت‌ها، از اولویت‌های اصلی مسئولان است.

فرماندار چالدران ادامه داد: دستور افزایش بازرسی‌های مشترک توسط تمامی دستگاه‌های نظارتی فعال در شهرستان را صادر کرد. این بازرسی‌ها با هدف رصد لحظه‌ای بازار و شناسایی تخلفات احتمالی، با جدیت بیشتری پیگیری خواهند شد.

اکبری همچنین با بیان اینکه براساس گزارشات استعلامی، وضعیت اقلام اساسی در شهرستان مطلوب است، تاکید کرد: لازم است گزارش‌های روزانه نتایج این بازرسی‌ها و وضعیت بازار به صورت مستمر به فرمانداری ارسال شود تا روند اقدامات کنترلی و مدیریتی به طور دقیق مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: تامین آرامش بازار و اطمینان از دسترسی آسان و عادلانه مردم به کالاهای اساسی، وظیفه همگانی ماست و در این راستا هیچ کوتاهی پذیرفته نخواهد شد.