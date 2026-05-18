به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را در محور آزاد راه کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی گفت: پرونده قاچاق چمدان به ارزش ۲ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد ۴۶ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.