مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی چمدان در خرمآباد ۴ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی اظهار کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه کامیون محموله کالای قاچاق را در محور آزاد راه کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی گفت: پرونده قاچاق چمدان به ارزش ۲ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد ۴۶ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
قهرمان شاهی گفت: شعبه با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالای کشف شده است، ۲ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۴ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.