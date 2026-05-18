به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه جویبار گفت: بسیج سازندگی سپاه جویبار با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بخش های مشاغل خرد و خانگی ۱۰۰فرصت شغلی جدید در این شهرستان ایجاد کرده است.

حسنعلی زاده با اشاره به حمایت از مشاغل خرد وکسب وکار‌های مشاغل خردخانگی، بهره مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال زایی بسیج سازندگی برای ایجاد فرصت‌های شغلی است افزود: در مدت یکسال گذشته تاکنون ۱۱۰میلیاردریال تسهیلات کم بهره ۴درصدی به ۱۰۰نفر که توانستند طرح‌های مختلف در بخش کشاورزی و شیلاتی و مشاغل خردراه‌اندازی کنند پرداخت شد ودر چتر حمایتی بسیج سازندگی جویبار قرار گرفتند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با حمایت این مشاغل خانگی که همه ساله دستور کار بسیج سازندگی و حمایت دولت است علاوه بر تولید، فضا برای گسترش طرح‌ها فراهم شده که نقش خوبی در افزایش تولیدات در سطح شهرستان و استان دارد.

فرمانده سپاه ناحیه جویبار این تسهیلات را شروع خوبی برای رونق کسب و کار دانست.