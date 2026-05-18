رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بااشاره به گله مندی مردم از نوسان قیمتها گفت: با تشدید نظارتها از افزایش خودسرانه و بی دلیل جلوگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی در حاشیه رصد میدانی قیمتها از بازار ارومیه با مدیران دستگاههای ذیربط در جمع خبرنگاران فرآیند عرضه و توزیع اقلام در بازار را مناسب اعلام کرد و گفت: معضل افزایش قیمتها آزار دهنده است. کسبه و مردم از تغییر لحظه ای، ساعتی و روزانه قیمتها گلهمند هستند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: بخشی از مشکل مربوط به شرکتهای تولید کننده بزرگ و عمده فروشان داخلی است و حتماً به این موضوع از طریق مجموعه قوه قضائیه، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت معدن و تجارت ورود خواهد شد تا با تقویت نظارتها محصولاتی که نیاز روز مره مردم است، کارخانجات بیدلیل قیمت آنها را افزایش ندهند و منصفانه و بر اساس واقعیتها و آنلالیز قیمتی، قیمتگذاری کنند.
مقام ارشد قضایی استان با تاکید بر تجارت مرزی در راستای تامین بازار و برای تعدیل قیمت ها، اظهار کرد: تا اقلام پر مصرف از مرزهای استان وارد کشور شوند و این انحصار به نوعی شکسته شود.
رئیس شورای قضایی استان افزود: بخشی از این قیمتها به بحث تولید و قیمتگذاری کارخانجات بزرگ و تولیدیها بر میگردد که توزیع کنندهها را تامین میکنند و نهایتا در سطوح پایین موجب نارضایتی کسبه جزء و مردم میشوند که در این زمینه نیز حتماً ضمن نظارت بر فعالیت بازار و کسبه با منشاء آن با اهرمهای موجود برخورد خواهد شد.
وی گفت: من این اطمینان را به مردم و کسبه میدهم که دستگاه قضایی، مجموعههای نظارتی و سایر مدیران تمام توان و تلاش خود را بکار بستهاند تا مردم در تامین معیشت و اقلام ضروری خود دچار مشکل نشوند.