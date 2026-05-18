کارشناس هواشناسی استان گفت: برای امروز و فردا؛ پدیده وزش باد شدید، گرد و غبار و رگبار‌های پراکنده در ایلام پیش‌بینی شده است.

باد و باران و ریزگرد‌ها با هم قرار آمدن به ایلام گذاشته‌اند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی‌نژاد اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، از عصر امروز، دوشنبه سامانه ناپایداری وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا اواخر روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت؛ وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در بسیاری از نقاط استان دور از انتظار نیست و از اواخر روز؛ احتمال نفوذ گرد و غبار به استان وجود دارد که باعث کاهش دید افقی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام ادامه داد: همچنین در برخی مناطق استان؛ به‌ویژه در ارتفاعات و بخش‌هایی از نیمه جنوبی، احتمال وقوع رگبار‌های نقطه‌ای در ساعات پایانی امروز، وجود دارد.

احمدی‌نژاد با اشاره به روند تغییرات دمایی تشریح کرد: طی این مدت دمای هوا با کاهش همراه خواهد بود و نوسانات دمایی در سطح استان رخ می‌دهد.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط پیش‌بینی شده؛ از تردد‌های جاده‌ای غیرضروری و فعالیت‌های کشاورزی هنگام وزش باد شدید و بروز رگبار‌ها خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: در صورت بروز گرد و غبار، شهروندان به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی از ماسک مناسب استفاده کنند.

احمدی‌نژاد یادآوری کرد: این شرایط جوی تا اواخر روز سه‌شنبه ادامه دارد و پس از آن به تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود و وضعیت جوی استان پایدارتر خواهد شد.