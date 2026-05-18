به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال کشورمان گفت: در دو سه روز گذشته روز‌های سختی برای من بود، به‌خصوص در انتخاب بازیکنان برای حضور در اردوی ترکیه. بالاخره ما هم محدودیت‌هایی داریم و انتخاب‌ها واقعاً دشوار بود، اما در نهایت بر اساس افکار تاکتیکی، فهرست بازیکنان مشخص شد.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: چند روز روی لیست کار کردیم تا بازیکنان بر اساس عدالت انتخاب شوند و در نهایت لیست نهایی شکل گرفت. البته احتمال دارد از همین فهرست هم چند بازیکن خط بخورند. امیدوارم ویزای ۲۸ بازیکن صادر شود و در غیر این صورت مجبور خواهیم شد نام چهار بازیکن را از لیست خط بزنیم.

قلعه‌نویی با اشاره به وضعیت آمادگی تیم افزود: از بازیکنان تشکر می‌کنیم که با وجود تعطیلی لیگ، اردوی خوبی را پشت سر گذاشتیم. ما در سه حوزه حدود ۴۰ درصد عقب بودیم؛ یکی دوندگی، یکی آمادگی بدنی و دیگری سرعت. در این اردو حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از این عقب‌ماندگی جبران شد و امیدواریم تا ۲۶ خرداد که اولین بازی ما در جام جهانی است، بتوانیم شرایط بدنی بازیکنان را به سطح استاندارد‌های روز دنیا برسانیم.

وی ادامه داد: بازیکنان داخلی باید از نظر تمام شاخص‌ها در وضعیت خوبی قرار بگیرند. مشکلات وجود دارد، اما نباید از هدف اصلی دور شویم و باید با تلاش ادامه بدهیم. امیدواریم در اردوی ترکیه بازی‌های خوبی هم برگزار کنیم.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: سه بازی درون‌تیمی برای ما دستاورد‌های زیادی داشت. این کاروان مزین به نام “میناب ۱۶۸” است و امیدوارم از نظر فنی و اخلاقی بتوانیم عملکرد شایسته‌ای داشته باشیم. اردوی ترکیه به هر حال فاصله‌ای با ایده‌آل‌های ما دارد، اما مهم این است که مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش تلاش می‌کنند تا حریفان مناسبی برای ما فراهم شود تا بتوانیم بازی‌های تدارکاتی خوبی داشته باشیم؛ اگر هم نشد نباید بهانه‌ای بیاوریم.

قلعه‌نویی در پایان گفت: از مردم تشکر می‌کنم. اقتدار و افتخار، عین عشق است؛ اینها نه پاک می‌شود و نه دروغ است و این اقتدار را ملت ایران به دست آورده است. ما جز تشکر از این ابرملت جهان کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و به عنوان سربازان وطن امیدواریم بتوانیم ذره‌ای از محبت مردم را جبران کنیم.