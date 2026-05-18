به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی از فعالیت ۱۹ روستابازار در سطح استان خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری تعداد این روستابازارها به ۵۴ مورد افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: توسعه و گسترش روستابازارها در نقاط مختلف استان، به‌ویژه در روستاها و مناطق پرجمعیت روستایی، در دستور کار قرار دارد.

حسامی با اشاره به اهداف راه‌اندازی روستابازارها افزود: مهم‌ترین هدف از ایجاد این مراکز، حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت محصولات کشاورزی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را با اطمینان و بدون دغدغه به فروش برسانند و مردم نیز خریدی با قیمت متعادل و منطقی انجام دهند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در ادامه تأکید کرد: رسالت تعاون روستایی تنظیم بازار است، نه تعیین قیمت بازار؛ بلکه تلاش می‌کنیم با مدیریت عرضه و توزیع، تعادل قیمتی ایجاد شود.