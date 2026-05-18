مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: تا پایان سال ۳۵ مورد دیگر از روستابازارهای زنجیره ای تروکا مارکت در استان به بهره برداری خواهند رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی از فعالیت ۱۹ روستابازار در سطح استان خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری تعداد این روستابازارها به ۵۴ مورد افزایش خواهد یافت.
وی اظهار کرد: توسعه و گسترش روستابازارها در نقاط مختلف استان، بهویژه در روستاها و مناطق پرجمعیت روستایی، در دستور کار قرار دارد.
حسامی با اشاره به اهداف راهاندازی روستابازارها افزود: مهمترین هدف از ایجاد این مراکز، حذف واسطهها، کاهش قیمت محصولات کشاورزی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده است تا کشاورزان بتوانند محصولات خود را با اطمینان و بدون دغدغه به فروش برسانند و مردم نیز خریدی با قیمت متعادل و منطقی انجام دهند.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در ادامه تأکید کرد: رسالت تعاون روستایی تنظیم بازار است، نه تعیین قیمت بازار؛ بلکه تلاش میکنیم با مدیریت عرضه و توزیع، تعادل قیمتی ایجاد شود.