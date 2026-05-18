تالار وحدت تهران خرداد ماه میزبان برگزاری تازهترین کنسرت ارکستر «میترا» با نام «یادگاه» به رهبری ارکستر محمدرضا صفوی و خوانندگی هادی فیض آبادی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازهترین کنسرت ارکستر «میترا» به رهبری ارکستر محمدرضا صفوی، خوانندگی هادی فیض آبادی و مدیریت اجرایی کاوه کشکولی روزهای چهارم و پنجم خرداد سال جاری در تالار وحدت تهران برگزار میشود.
در این کنسرت آترین آدالان رهبر گروه کُر، شکیبا خسروی کنسرت مایستر و کیومرث طالبی، احمد مقدسی زاده و محمدرضا صفوی مسئولیت تنظیم آثار برای ارکستر را به عهده دارند.
گروه اجرایی برنامه درباره این طرح موسیقایی توضیح دادهاند: در کنسرت «یادگاه» که با همراهی گروه کر بزرگسال و کودک میترا پیش روی مخاطبان قرار میگیرد، سفری به موسیقی فولک و تصنیفهای جاودان قدیمی ایران با نگاهی نو خواهیم داشت. یاد نوازندگان سرودهای کهن و آوای خوانندگان قدیمی، با ترکیبی از اصالت و صدایی که گذشته را به امروز پیوند میدهد.
ارکستر «میترا» مرداد ماه سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را با رویکردی کاملا مستقل و با هدف گسترش موسیقی ارکسترال در ایران آغاز کرد و مهر همان سال نخستین کنسرت خود را روی صحنه برد و تاکنون کنسرتهای متعددی را به صحنه برده است که «شب موسیقی روسیه»، اجرای رپرتوارهای مختلف آهنگسازان ایرانی و خارجی از جمله یوهان سباستین باخ، موتزارت، چایکوفسکی، شوستاکوویچ، کورساکف، گریک، سن سان، راخمانینف، حسین دهلوی و مهران روحانی از فعالیتهای این ارکستر است.
در این چارچوب برگزاری اجرای زنده «شب شاهنامه» با هنرمندی گلاب آدینه و اجرای آثار «بیژن و منیژه» به نویسندگی طاها افشین و آهنگسازی حسین دهلوی، «رقص سیاوش» ساخته پوریا خادم و «خنده گردآفرید» به نویسندگی ویلیام نیکلسون و آهنگسازی فرهاد پوپل هم از جمله فعالیتهای این گروه است که میتوان به آن اشاره داشت.