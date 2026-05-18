مردم مومن و انقلابی شهرستان دماوند در هفتاد و هشتمین قرار شبانه خود پس از عروج ملکوتی رهبر فقید انقلاب، با تجمعی پرشور در میادین شهر، بر عهد ناگسستنی خود با راه شهید قدس و بیعت با رهبری جدید تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان دماوند، شب گذشته دامنه‌های البرز شاهد حضوری گرم و صمیمی بود؛ مردم ولایتمدار دماوند برای هفتاد و هشتمین شب متوالی، قرار شبانه خود را در سوگ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و تجدید میثاق با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به‌جا آوردند.

در این اجتماع که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، از محلات مختلف شهرستان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با حمل تصاویری از رهبر شهید و پرچم‌های پیروزی، نشان دادند که در میانه نبرد‌های جنگ تحمیلی سوم، ایمان و بصیرت آنان مستحکم‌تر از هر زمان دیگری است.