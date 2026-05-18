پخش زنده
امروز: -
فراخوان جایزه بینالمللی داستان ششکلمهای «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد ادبی با هدف ترویج خلاقیت در روایتهای بسیار کوتاه و فراهمکردن بستری برای بیان مفاهیم انسانی از دریچهای موجز و اثرگذار برگزار میشود. این جایزه باعنوان «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» از نویسندگان، علاقهمندان ادبیات و روایتهای کوتاه دعوت میکند تا در این رویداد شرکت کنند.
در این جایزه، آثاری داوری میشود که در قالب «داستان ششکلمهای» نوشته شده باشند. شرکتکنندگان میتوانند روایتهایی کوتاه، خلاقانه و تأثیرگذار ارائه دهند که در عین ایجاز، ظرفیت تأویل و ادامه در ذهن مخاطب را داشته باشند.
موضوعات این جایزه شامل مدرسه میناب، مفاهیم انسانی (جنگ، صلح، امید، رنج و …)، حقوق کودکان و وطندوستی است.
هر شرکتکننده میتواند حداکثر شش اثر در قالب داستان ششکلمهای ارسال کند. شرکتکنندگان باید مشخصات فردی و راه ارتباطی قابل دسترس خود را همراه آثار ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیرماه اعلام شده است. پس از پایان مهلت دریافت آثار، داستانهای برگزیده توسط هیئت داوران داخلی و خارجی انتخاب و در آیین اختتامیه معرفی خواهند شد. برگزیدگان علاوه بر دریافت تندیس و لوح یادبود، جوایز نفیس نقدی نیز دریافت خواهند کرد.
علاقهمندان برای ارسال آثار میتوانند از راههای ارتباطی ایمیل minab ۱۶۸ prize@gmail.com و اپلیکیشن بله @Minab ۱۶۸ prize اقدام کنند.