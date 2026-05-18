به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: با آغاز فصل جابجایی مستاجران، تعزیرات حکومتی استان با اجرای طرح نظارتی ویژه با هماهنگی دستگاههای نظارتی ضمن نظارت بر میزان اخذ تعرفه رهن و اجاره املاک، با قیمت‌های نامتعارف و… با هرگونه تخلف خصوصا انعقاد قراردادهای رهن و اجاره با قیمت‌های غیرمتعارف برخورد جدی خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: با هر واحد مشاور املاکی که اخذ وجوه اضافه از مشتریان داشته باشد و یا قرارداد رهن و اجاره برای املاک با قیمت‌های غیرمتعارف منعقد کند، برخورد جدی خواهد شد؛ برای این واحدها در گام اول پرونده تخلفاتی تشکیل و به جریمه‌های سنگین نقدی محکوم خواهد شد و در صورت تداوم تخلف، واحد متخلف پلمب می‌شود.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و یا با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.