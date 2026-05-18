مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از آغاز طرح تشدید نظارت بر فعالیت مشاورین املاک، همزمان با آغاز فصل جابجایی مستاجران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: با آغاز فصل جابجایی مستاجران، تعزیرات حکومتی استان با اجرای طرح نظارتی ویژه با هماهنگی دستگاههای نظارتی ضمن نظارت بر میزان اخذ تعرفه رهن و اجاره املاک، با قیمتهای نامتعارف و… با هرگونه تخلف خصوصا انعقاد قراردادهای رهن و اجاره با قیمتهای غیرمتعارف برخورد جدی خواهد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: با هر واحد مشاور املاکی که اخذ وجوه اضافه از مشتریان داشته باشد و یا قرارداد رهن و اجاره برای املاک با قیمتهای غیرمتعارف منعقد کند، برخورد جدی خواهد شد؛ برای این واحدها در گام اول پرونده تخلفاتی تشکیل و به جریمههای سنگین نقدی محکوم خواهد شد و در صورت تداوم تخلف، واحد متخلف پلمب میشود.
وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و یا با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.