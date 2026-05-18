مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از برگزاری امتحانات متوسطه اول و دوم به صورت حضوری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نظری مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان با اشاره به روز‌های پایانی سال تحصیلی گفت: جریان آموزش در استان همچنان از طریق بستر شاد، مدرسه تلویزیونی و آموزش‌های آفلاین تا ۸ خردادماه ادامه دارد و پس از آن، فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تضمین کیفیت آموزش در دستور کار قرار می‌گیرد.

نظری درباره شیوه برگزاری امتحانات در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: در دوره ابتدایی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان به‌صورت ۱۰۰ درصد غیرحضوری و مجازی انجام می‌شود. با توجه به ماهیت کیفی ـ توصیفی ارزشیابی در این دوره، آزمون‌ها همچون سال‌های گذشته برگزار خواهد شد و حتی آزمون‌های محدود مداد و کاغذی پایه ششم نیز امسال به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره متوسطه اول (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) و همچنین پایه دهم متوسطه دوم، آزمون‌ها به‌صورت حضوری و در مدارس برگزار می‌شود. در هنرستان‌ها، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز امتحانات دروس عمومی به شکل حضوری و داخلی برگزار خواهد شد. همچنین آزمون داوطلبان آزاد، طرح جامع ششم، سوم سیکل و سایر موارد مشابه نیز حضوری خواهد بود.