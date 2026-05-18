رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:مجازاتهای سنگین و برخوردهای سخت، قاطع و بازدارنده در انتظار افرادی است که قصد اخلال در امنیت اقتصادی مردم و بازار را دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر عتباتی در نشستی با هدف بررسی قیمتها و رسیدگی به حقوق عامه در تعزیرات حکومتی استان گفت: کلیت کسبه چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان متعهد، دلسوز هستند و درد همنوع دارند و فقط عدهای قلیل قصد اخلال در بازار و سوء استفاده از وضعیت را دارند.
وی ادامه داد: با کسانی که بازار را مختل میکنند به تناسب پرونده تشکیل داده برخورد میشود و در مواردی که افرادی از فاز تخلف صنفی عبور کرده و به صورت کلان قصد اخلال در نظم بازار و عرضه دارند، برخورد جدی و مجازاتهای سنگین در انتظار آنهاست.
رئیس کل دادگستری استان افزود: دستگاه قضایی استان در کنار مجموعهها برای نظارت بر بازار است و سعی دارد در بازار آرامش ایجاد کند تا هم مردم و هم کسبه بدون دغدغه فعالیت کنند.
مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: اولین مدعی برخورد با متخلفان دستگاه قضایی است و حتماً مطالبه میکند و مجموعهای که باید برخورد میکذد ولی کوتاهی کرده باید پاسخگو باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور که دشمن ناجوانمردانه رقم زده تا مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهد و ناامید کند، مجموعههای دخیل در تامین ارزاق عمومی مردم و تنظیم بازار نباید اجازه دهند که دشمنان به هدف خود برسند.
رییس کل دادگستری استان ادامه داد: تامین ارزاق عمومی با فعال کردن مرزهای زمینی و تسهیل در امر واردات و صادرات امکانپذیر است و در این خصوص دستگاه قضایی در کنار این مجموعههاست و هر جا نیاز به ورود و دستور قضایی است بیدرنگ اقدام خواهد کرد.
عتباتی با اشاره به تداوم نظارت بر بازار گفت: حضورهای میدانی و رصد بازار برای مردم امید بخش است و وضعیت انبارهای ارزاق عمومی باعث میشود که مردم دغدغه تامین کالا و ارزاق زندگی را نداشته باشند.